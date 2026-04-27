El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este lunes cielos con chaparrones durante la mañana, vientos del sudoeste de entre 42 y 50 kilómetros por hora y una temperatura mínima de 9 grados.

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La probabilidad de lluvia oscilará entre el 10 y el 40 por ciento a lo largo del día, con una humedad del 71 por ciento. La visibilidad será reducida.

Por la tarde, la temperatura subirá hasta los 15 grados y los vientos del sector sudoeste disminuirán a entre 32 y 41 km/h. El cielo continuará con chaparrones.

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Por la noche, el termómetro descenderá a 10 grados. Los vientos del sudoeste soplarán a entre 23 y 31 km/h y la probabilidad de lluvia caerá al 10 por ciento. El sol saldrá a las 7.28 y se pondrá a las 18.07.

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) recomienda, ante lluvias fuertes, no obstruir los desagües, alejarse de zonas costeras, cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de inundación y evitar circular por calles anegadas.

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