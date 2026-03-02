Tras un fin de semana con temperaturas en ascenso, el inicio de la semana laboral estará marcado por el calor y el viento en Mar del Plata. El pronóstico anticipa condiciones típicas de finales del verano, con una jornada inestable en cuanto a la intensidad del viento.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado y la temperatura rondará los 19 grados. El viento soplará del sector noreste, con ráfagas intensas que se mantendrán a lo largo de todo el día.

Por la tarde se registrará la máxima prevista, mientras que hacia la noche se espera un leve descenso térmico, con valores cercanos a los 22 grados, aunque las condiciones ventosas continuarán hasta el cierre de la jornada.

Hacia la noche, en tanto, se espera un descenso de la temperatura, con valores cercanos a los 22 grados. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento seguirá presente, aunque con menor intensidad hacia el cierre de la jornada.

