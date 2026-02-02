Este lunes 2 de febrero, Mar del Plata tendrá una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas y condiciones inestables hacia el cierre del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 23 grados. No se esperan lluvias en las primeras horas del día y la visibilidad será buena, con un nivel de humedad cercano al 85%.

Los vientos soplarán desde el sector norte, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora, aportando algo de alivio frente al aumento térmico. El sol saldrá a las 6.05 y se pondrá a las 20.02.

Para la tarde, el pronóstico anticipa un ascenso marcado de la temperatura, que alcanzará los 30 grados. En ese tramo del día podrían registrarse tormentas aisladas, con vientos rotando al sector oeste y manteniendo intensidades similares.

Ya por la noche, el termómetro descenderá hasta los 25 grados, con cielo algo inestable y una probabilidad de precipitaciones cercana al 10%. Los vientos continuarán soplando desde el oeste.

Ante el calor, desde el organismo meteorológico recomiendan mantenerse bien hidratados, usar ropa liviana y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.