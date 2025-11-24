La ciudad comenzará la semana con un día estable, templado desde temprano y con un ascenso marcado hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias y con cielo parcialmente nublado, ideal para actividades al aire libre pero con atención al viento del noroeste, que se mantendrá sostenido durante varias horas.

Por la mañana, la temperatura rondará los 20 grados y la humedad será elevada, 96% según el reporte oficial, aunque la visibilidad se mantendrá óptima. El viento soplará desde el noroeste con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde, se espera el punto más cálido del día: 27 grados, con un cielo que seguirá parcialmente cubierto y el mismo régimen de viento, estable y moderado. No se prevén precipitaciones.

Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 18 grados, con vientos del norte entre 13 y 22 km/h y sin probabilidades de lluvia. El día cerrará en condiciones tranquil

