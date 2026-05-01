La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones porteña, que hizo lugar a distintos planteos judiciales y ordenó paralizar tanto las tareas de remodelación como cualquier intervención estructural en el estadio hasta que se dicte una resolución definitiva.

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El tribunal revocó una decisión de primera instancia que había rechazado una medida cautelar y consideró que existen elementos suficientes para suponer un posible incumplimiento de la normativa vigente. En ese marco, los jueces entendieron que continuar con las obras podría generar daños irreversibles.

Según se desprende del fallo, el proyecto implicaba modificar más del 20% de la superficie del estadio y alterar su volumen original, lo que activa exigencias más estrictas en materia de protección patrimonial.

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Uno de los puntos centrales del conflicto es la condición del estadio como Monumento Histórico Nacional, lo que obliga a contar con autorizaciones específicas antes de realizar cualquier intervención. La Justicia advirtió que las obras podrían afectar tanto el interior como la fachada del edificio.

En ese sentido, especialistas en derecho constitucional alertaron sobre el impacto potencial del proyecto. “Podría generar un daño irreversible a un bien cultural protegido”, señalaron durante el proceso judicial.

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La iniciativa de remodelación había sido impulsada por empresas del sector del entretenimiento, con una inversión estimada en 34 millones de dólares y una concesión a largo plazo. El objetivo era modernizar el histórico estadio para adaptarlo a nuevas demandas del mercado de espectáculos.

Sin embargo, la resolución judicial deja el proyecto en suspenso y abre un escenario de incertidumbre sobre su futuro. La decisión final deberá definir si las obras pueden continuar con modificaciones o si el plan deberá ser reformulado por completo.

El Luna Park es uno de los espacios más emblemáticos de la vida cultural y deportiva argentina, escenario de recitales, eventos históricos y veladas de boxeo que marcaron distintas épocas.

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El conflicto judicial pone en tensión dos intereses: la necesidad de modernización de infraestructuras y la obligación de preservar el patrimonio histórico. Mientras tanto, el estadio permanece cerrado desde fines de 2024, a la espera de una definición que será clave para su futuro.