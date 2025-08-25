El escándalo estalló tras la difusión de grabaciones de Diego Spagnuolo, ex funcionario del organismo, que denunció supuestas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra de medicamentos, mencionando a la droguería Suizo Argentina S.A.

En ese contexto, Menem se defendió a través de un comunicado en X, donde recibió el respaldo del presidente Javier Milei, de Karina Milei y de su hijo, el titular de Diputados Martín Menem.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS, ni de manera formal ni informal. Tampoco recibí denuncias ni tuve conocimiento de hechos de corrupción”, sostuvo Menem, al tiempo que negó haber conversado con Milei o su hermana sobre contratos o prestaciones vinculadas a la agencia.

El subsecretario de Gestión Institucional señaló además que las acusaciones aparecen en plena campaña electoral bonaerense, lo que atribuyó a un intento opositor por dañar la imagen del Gobierno. “No es casualidad que estas maniobras aparezcan dos semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires”, advirtió.

Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación. El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, acusado de haber ayudado a escapar a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, que permanece prófugo.

Fuente: Infobae