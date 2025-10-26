El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció este domingo a mediar entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto de creciente tensión en el Caribe. La propuesta fue informada por el canciller Mauro Vieira tras el encuentro de Lula con Donald Trump en Kuala Lumpur durante la cumbre de la ASEAN.

Ads

Lula destacó que América Latina es una región de paz y se ofreció como interlocutor, replicando su rol en conflictos previos con Venezuela, con el objetivo de encontrar soluciones “mutuamente aceptables y correctas” entre ambos países, según indicó el canciller.

La iniciativa llega en un momento de escalada geopolítica: Washington desplegó fuerzas navales, aéreas y terrestres en el Caribe y anunció el envío del mayor portaviones de su flota, en el marco de su campaña antidrogas. Además, EE.UU. bombardeó embarcaciones relacionadas con el narcotráfico, según justificó.

Ads

Puede interesarte

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro denunció que la presencia militar estadounidense busca desestabilizar su gobierno, mientras que Lula y Trump también abordaron la agenda comercial bilateral durante un encuentro de 45 minutos, calificado por el brasileño como “excelente”.

En redes sociales, Lula informó que ambos mandatarios acordaron iniciar negociaciones inmediatas para resolver las tensiones derivadas del arancel del 50% impuesto por Washington a productos brasileños, en represalia por la condena judicial a Jair Bolsonaro.

Ads

Analistas señalan que el ofrecimiento de Lula refleja un intento de América Latina por intervenir en conflictos internacionales sin depender únicamente de actores externos, buscando estabilidad regional y soluciones diplomáticas frente a la presión militar y económica.

Fuente: TN