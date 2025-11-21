El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su satisfacción por la decisión de su par estadounidense, Donald Trump, de retirar los aranceles del 40% que pesaban sobre una serie de productos agrícolas brasileños.

“Hoy estoy feliz porque el presidente Trump comenzó a reducir los gravámenes y esas cosas van a suceder en la medida en que logremos escalar en respeto. Nadie respeta a quien no se respeta”, afirmó Lula, según consignó la agencia Xinhua.

El mandatario destacó que Brasil supo “lidiar con la presión” y mantener firme su posición en las negociaciones bilaterales, lo que permitió recuperar respeto en la relación con Estados Unidos. Señaló además que la reducción anunciada confirma la estrategia brasileña de mantener la calma y apostar al diálogo.

La medida anunciada por Trump el jueves beneficia a exportaciones de café, té, frutos tropicales, cacao, especias, plátano, naranja, tomate y carne bovina, entre otros.

De acuerdo con el documento oficial, la decisión se tomó tras una conversación telefónica entre ambos presidentes, en la que coincidieron en iniciar negociaciones para abordar cuestiones identificadas en un Decreto Ejecutivo.

La administración estadounidense indicó que las conversaciones continúan y que otras autoridades recomiendan revisar las tarifas debido al progreso inicial alcanzado con el Gobierno brasileño.

El anexo publicado por la Casa Blanca detalla los productos que dejan de estar sujetos al arancel, argumentando que las modificaciones son “necesarias y apropiadas” para enfrentar la emergencia declarada previamente.

El retiro de los gravámenes abre un nuevo capítulo en el comercio bilateral, especialmente para el sector agrícola brasileño, que depende en gran medida del mercado estadounidense. El Gobierno de Brasil espera que esta señal positiva contribuya a destrabar otros puntos de la agenda económica común.

Fuente: con información de Noticias Argentinas