Un grave episodio sacudió a la Policía Bonaerense en Luján tras la denuncia de una joven agente que aseguró haber sido abusada sexualmente por un compañero mientras dormía en una habitación destinada al personal femenino dentro de la Departamental de Seguridad local.

Ads

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 23.30 del jueves 4 de diciembre, cuando la víctima descansaba en uno de los dormitorios del primer piso del edificio. En ese contexto, otro efectivo ingresó sin autorización, se metió en la cama y la habría besado y manoseado de manera forzada. La mujer logró zafarse y, en estado de shock, bajó corriendo a la Comisaría Luján Primera para pedir auxilio.

La denuncia fue recibida por una comisaria inspectora que se encontraba a cargo de la seccional. Posteriormente, la agente fue trasladada al Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján, donde recibió atención médica y contención psicológica.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo a lo informado por el medio local El Civismo, el acusado ya habría intentado un ataque similar contra otra joven policía tiempo atrás. Esa primera víctima no habría denunciado en su momento, pero al conocerse el nuevo episodio decidió presentarse ante las autoridades para exponer su caso.

En el plano penal, la causa es investigada como un delito grave, mientras que en el ámbito administrativo intervino la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que inició un sumario para determinar responsabilidades y evaluar la conducta del efectivo denunciado.

Ads

La Departamental de Seguridad de Luján cuenta con habitaciones adaptadas como dormitorios para el personal que llega desde otras ciudades a cumplir servicio. El caso vuelve a poner en foco las condiciones internas, los controles y los mecanismos de prevención dentro de las fuerzas de seguridad.

Fuente: Dib