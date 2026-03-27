Durante la charla, Ventura recordó cómo se dio la fuerte pelea con Rial, que marcó el final de una sociedad televisiva de años, y cómo vivió su abrupta desvinculación del histórico ciclo de espectáculos. En ese contexto, aseguró que el impacto emocional fue muy grande.



El periodista contó que el disgusto que atravesó en ese momento derivó en un cuadro de salud delicado, que lo llevó a quedar internado en terapia intensiva, reflejando el nivel de estrés y angustia que vivió tras su salida del programa.

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Años después, Ventura volvió a poner en palabras ese episodio que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.



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