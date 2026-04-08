El cierre del juicio por jurados marcó un momento decisivo en una causa que conmovió a la ciudad. Luego de casi dos horas de deliberación, el jurado popular encontró culpable a Vera González por el homicidio agravado por alevosía de Mora Negretti y por la tentativa de homicidio, también agravada, contra Bruno Valle. Con esa calificación, el juez Fabián Riquert dispuso la pena de prisión perpetua, dando por finalizada esta etapa del proceso.

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Tras escuchar el veredicto, Luis Mora Negretti habló con El Marplatense. “Fue una jornada demasiado larga, demasiado difícil”, expresó, al describir un día atravesado por testimonios, pericias y momentos de fuerte tensión. Durante el debate declararon testigos clave, una médica forense, peritos científicos y personas vinculadas al lugar de los hechos, además de la propia imputada. Según sostuvo, las pruebas presentadas fueron contundentes y permitieron reconstruir con claridad lo ocurrido.

El padre de la víctima destacó especialmente el desempeño del jurado. “Fue un jurado a la altura de las circunstancias”, afirmó, valorando la atención y el compromiso con el que siguieron cada instancia del juicio. También remarcó el trabajo del fiscal Leandro Arévalo y del abogado querellante, quienes llevaron adelante alegatos firmes y directos. “Fueron muy certeros, muy duros, diciendo las cosas como tenían que decirse”, señaló.

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Desde la representación de la familia insistieron en la calificación de alevosía, una figura que finalmente fue reconocida por el jurado al momento de emitir su veredicto. En ese sentido, subrayaron que la condena responde a la gravedad del hecho y a la forma en que fue cometido. Además, indicaron que no habría fundamentos sólidos para revertir la sentencia, aunque la defensa cuenta con un plazo legal para intentar un recurso de casación.

En medio del dolor, Luis Mora Negretti dejó una de las frases más conmovedoras tras el fallo. “Gracias a Dios, en una parte de la justicia cumplí con mi hijo”, dijo. Y agregó: “Ahora puedo decirle que descanse en paz, que el papá cumplió”. Sus palabras reflejan no solo el alivio por la condena, sino también el peso de una ausencia que —como él mismo expresó— nunca podrá sanar.

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De todos modos, la causa aún no está completamente cerrada. El 13 de abril se conocerá la sentencia contra el otro imputado, Julio César Bibbó, en un juicio llevado adelante por un tribunal oral. La familia espera que el resultado sea el mismo. “Ojalá también sea perpetua”, sostuvo el padre, quien anticipó que estará presente en esa audiencia para seguir reclamando justicia completa por su hijo.