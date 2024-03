El entrenador de Quilmes habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de las cuatro victorias consecutivas de su equipo como local y antes de la gira por La Plata y Río Gallegos: “cerrar bien los juegos nos potencia”, indicó.

Por Rodrigo Divito

@rodrigodivito

Quilmes cerró una serie de cuatro partidos como local donde vivió todo tipo de emociones. La primera fue volver al “José Martínez” y luego hubo tres juegos más entre el Polideportivo y su sede de Luro y Guido sumando triunfos claves para subir en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur.

Ahora, antes de jugar como visitante dos partidos ante Gimnasia de La Plata e Hispano Americano condición en la que todavía no pudo ganar en la temporada, el entrenador Luis Fernández habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “la vuelta al “José Martínez” fue una película aparte. El club todo, dirigentes, socios, hinchas, técnicos queríamos tener ese micro-estadio. Fue una historia emocionante y linda de vivir que se coronó con un triunfo. Uno de los detalles es que tuvimos muchos partidos donde perdimos sobre el final pero lo podríamos haber cerrado a favor nuestro. Ahora tuvimos la paciencia para elegir las mejores decisiones”.

Las cuatro victorias, con distintas características, tuvieron algunas cuestiones en común como los buenos cierres y la efectividad en defensa: “estamos trabajando muy bien defensivamente y nos da tranquilidad para los partidos. Creo que el equipo que más incómodo nos quedó fue Racing de Avellaneda y pudimos ganar el juego igual. Atrás sabemos que no nos pueden dañar. Ofensivamente, en una noche normal podemos hacer buenos partidos”.

Estas cuatro victorias, sumado a la vuelta a casa para Quilmes fueron un empuje bárbaro para este tramo de la Liga Argentina y luego de un mal momento: “la parte anímica es fundamental ahora para los cierres, no es lo mismo cuando lo podes cerrar bien. Esto nos potencia y nos pone muy bien para esta gira que no es muy larga. Tenemos la suerte de ir en avión que es importante”.

Por otro lado, Luis Fernández fue protagonista de un hecho particular que fue el corte de Gregorio Eseverri en el plantel para sumar a Julián Ruiz que venía de jugar con la camiseta de Peñarol. Sobre esa situación, el entrenador explicó que “fue muy duro porque Goyo le dio mucho a la institución y al equipo el año pasado y este también. Es una gran persona y un gran jugador, pero esto es profesional. Si no se hubiera lastimado, no se si lo hubiéramos cortado. Recién ahora estaríamos viendo si podría volver a jugar. En medio salió Julián Ruiz y me pareció que podíamos hacer un cambio temporario o un corte definitivo. Hablando con Ruiz, entendió que rol cumpliría y pudimos equilibrar un poco más la media cancha”.

A partir de ahora, mejor posicionados en la Conferencia Sur, intentarán mantenerse en zona de clasificación a playoffs: “vemos día a día la realidad, cuando estábamos 15 quedábamos afuera del torneo y a dos partidos de pelear por el descenso. Hay un grupo de 8 o 10 equipos que están a dos partidos de por medio, si llegamos a ganar algún juego fuera de casa, podríamos saltar al octavo lugar en sólo cinco partidos. El objetivo que nos replanteamos cuando volvimos este año, es no pensar en semifinales y demás, sino meternos en playoffs y que nos vengan a jugar. Si estamos ahí, no creo que a nadie quiera jugar contra nosotros. Nos podemos hacer muy fuertes ahí”, anticipó.