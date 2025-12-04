Luis Brandoni se encuentra recuperándose favorablemente en su domicilio tras haber sufrido un pico de presión el 28 de noviembre, que lo obligó a suspender las últimas funciones de ¿Quién es quién? la obra que protagoniza junto a Soledad Silveyra.



El productor Carlos Rottemberg ha informado sobre su evolución, confirmando que el actor, ya restablecido, se recupera en su casa y ha agradecido las muestras de afecto recibidas.



Luis juro a Solita son dos de las figuras más importantes que enaltecen la cartelera teatral de la ciudad de Mar del Plata en esta temporada 2026.

