Luis Brandoni ya está recuperado y de prepara para debutar en Mar Del Plata
Junto a Soledad Silveyra harán temporada en la feliz
Luis Brandoni se encuentra recuperándose favorablemente en su domicilio tras haber sufrido un pico de presión el 28 de noviembre, que lo obligó a suspender las últimas funciones de ¿Quién es quién? la obra que protagoniza junto a Soledad Silveyra.
El productor Carlos Rottemberg ha informado sobre su evolución, confirmando que el actor, ya restablecido, se recupera en su casa y ha agradecido las muestras de afecto recibidas.
Luis juro a Solita son dos de las figuras más importantes que enaltecen la cartelera teatral de la ciudad de Mar del Plata en esta temporada 2026.
