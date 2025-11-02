La Caravana de la Primavera ya está en marcha en Mar del Plata. Luego de dos postergaciones por mal clima, la 65ª edición del histórico evento ciclista recorre este domingo las calles de la ciudad con miles de participantes de todas las edades.

La concentración comenzó temprano, a las 8 de la mañana, en Matheu y Jujuy, punto de partida tradicional. Desde allí, los ciclistas avanzan por Avenida Independencia, Juan B. Justo y Avenida de los Trabajadores rumbo al Centro Scout Mar del Plata, donde harán una pausa antes del regreso hacia el Monumento al General San Martín, en pleno centro, donde se realizará el acto de cierre alrededor de las 16:30.

Desde la organización informaron que la caravana ya llegó a la loma de Juan B. Justo a las 9 de la mañana y avanza con normalidad hacia el sur, acompañada por un clima soleado y una gran presencia de público.

La Dirección de Tránsito implementa desde temprano cortes de circulación progresivos a lo largo del recorrido. Los primeros comenzaron a las 7:00 en Independencia y Formosa, Independencia y Quintana, Quintana y Salta y España y Matheu, mientras que se prevén interrupciones parciales en distintos puntos del centro y la costa.

La inscripción, que no es obligatoria pero brinda beneficios, se mantuvo abierta hasta el sábado en Matheu 3349. El solapín tiene un valor de $3000 e incluye participación en sorteos, refrigerios, asistencia médica y traslado de bicicletas en caso de pinchadura o cansancio.

Con bicicletas decoradas, música y banderas multicolores, la ciudad vive una nueva edición de la Caravana de la Primavera, una tradición que combina alegría, familia y espíritu comunitario desde hace más de seis décadas.