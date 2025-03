Durante 2024, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) tomó medidas enérgicas al desactivar más de 1000 sitios web ilegales que permitían la participación de menores de edad. Sin embargo, la constante promoción de los sitios de apuestas, que se han convertido en los principales patrocinadores del fútbol profesional a nivel mundial, ha exacerbado una problemática cada vez más visible entre los jóvenes y adolescentes.

En noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para regular esta situación, prohibiendo el acceso a menores de 18 años y la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en todas las plataformas y en el ámbito deportivo. No obstante, estas regulaciones no se están cumpliendo, como lo demuestra el hecho de que la Liga Profesional de Fútbol cuenta con una de estas empresas como patrocinador principal.

Para comprender mejor el impacto en niños y adolescentes, la licenciada en Psicología, Alejandra Linardi explicó que la ludopatía fue reconocida como adicción por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992. "No hace tanto tiempo que se considera una adicción. Antes, se referían a estas personas simplemente como ‘alguien que le gusta jugar’, ya sea a los caballos o a las cartas", dijo Linardi.

“Están los juegos de azar los que están instaurados y los que son públicos donde la gente apuesta y apuesta por dinero, y jugar, esa es la gran diferencia. Muchos chicos juegan a jueguitos en el celular y se la pasan todo el día jugando pero no por eso son ludópatas”, agregó Linardi.

Y siguió: “Antes, alguien para ir a jugar tenía que dirigirse hacia un lado, al hipódromo, al casino, a la casa de quiniela. Hoy el tema de la accesibilidad ha generado una cuestión muy complicada, porque un chico de más de 12 años tiene en el teléfono la posibilidad de acceder a cualquier juego, una billetera virtual para pagar desde ahí y a la publicidad“.

Asimismo afirmó que “el juego del azar no empezó hace 10 años, todos tenemos historias de familiares, abuelos, tíos, bisabuelos que perdieron la casa jugando al casino, uno ha escuchado esto, es algo muy antiguo, pero estaba asociado a la gente grande. Uno ve en las películas las personas que se endeudan jugando al póker y después viene el malo y lo mata porque tiene una deuda, pero en realidad está asociado a la gente adulta que se supone que sabe lo que hace o que se hace cargo lo de lo que hace, no a un niño de 11 años que está jugando a un casino virtual, porque además hasta los chicos tienen la posibilidad de trabajar de eso“.

Una adicción que es una impulsión a interactuar con un objeto o con una situación: “Si te ofrecen y vos un día de manera lúdica jugás, esto no te va a hacer un adicto al juego, tenés que tener una estructura para serlo. De hecho, la gente que se recupera de una adicción puede generarla desde otro objeto y lo que hay que evitar es la exposición, casualmente todo lo contrario lo que pasa ahora”, explicó la licenciada.

La instalación de casinos clandestinos que, en algunos casos, incluso contratan menores, manejan cifras muy altas porque no tiene regulación alguna, generando el acceso a poblaciones que son muy infantiles. “Un chico de 14 años, no sé si tiene la capacidad de discernir que está jugando. De hecho, los que no tienen dinero para salir, juegan durante la semana en el colegio para generar dinero y poder salir el fin de semana. La situación económica también influye“.

En cuanto a los cambios en el comportamiento, Linardi detalló: “Hay una cuestión bastante común que tiene que ver con que las personas que suelen jugar comienzan a aislarse, empiezan a tener problemas relacionales y laborales y generan depresión. Porque la adrenalina no está en ganar. Uno piensa que el que juega quiere ganar. El que juega, la adicción es al jugar“.

¿Se trata de una enfermedad silenciosa?

“La persona que apuesta puede llegar por medio de mentiras a ocultar esta situación hasta que tenga que decirle a su familia la verdad. Es terrible porque en realidad pudo haber movido un montón de fichas de manera silenciosa, uno nunca enterarse y quizás perdieron todo”, manifestó Linardi.

Es por eso también que la población de niños y adolescentes es más preocupante. “Un adulto, de última, vive solo y si se quiere jugar la jubilación en el casino y comer arroz todo el mes es su responsabilidad. En un niño que todavía está creciendo, se está desarrollando y está entendiendo de valores, que acceda a todo esto y se vuelva adicto es un problema muy grande”.

Ante esta situación, la mirada atenta de padres y madres así como también de las autoridades de los establecimientos educativos es fundamental. “Si el chico está mucho en el celular, tiene amigos que juegan, el rendimiento académico es muy bajo, nunca tiene plata, son las cuestiones más detectables. Cuanto más chico vos adquieras una adicción, más difícil te va a ser después tratarla“.

Respecto al tratamiento, la Profesional indicó: “Hay lugares gratuitos, grupos, talleres de ludópatas, de juego compulsivo que como la persona en sí no quiere ir, se orienta a los familiares para saber cómo llevan a la persona que tiene la adicción. También pasa con el alcoholismo. En los niños esto es imposible. Hay que realizar talleres en el colegio, hablar el tema, alertar a los padres, a los signos de alertas que suceden“.

Hoy, el 12,5% de los jóvenes entre 15 y 24 años ya ha participado en casinos online. “Los chicos son de apostar. ‘¿qué te apuesto, qué tiro la pelota y la pongo en el ángulo largo?’, algo inocente. Son competitivos y apuestan cosas. El tema es cuando es por dinero, ahí viene la complicación porque genera otro tipo de adrenalina“, concluyó.

Fuente: Portal Universidad.