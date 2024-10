Unión jugará esta noche, desde las 21 en el Polideportivo “Islas Malvinas” su segundo partido de la temporada en la Liga Argentina recibiendo a Villa Mitre de Bahía Blanca y buscando el primer triunfo.

Luciano Tambucci, uno de los jugadores que se incorporó este año al equipo, analizó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) lo que fue el debut del equipo con derrota ante Deportivo Viedma: “El partido no fue tan malo, tuvimos un primer tiempo bastante bueno, nos fuimos cinco puntos abajo al descanso y podríamos habernos ido arriba si mejorábamos en algunos aspectos. Después Cáceres estuvo en modo diablo, intratable, metiendo triples desde muy lejos. La idea es ir conociéndonos partido tras partido porque ellos son un equipo que viene ya hace varias temporadas con una base de jugadores”.

Esa diferencia es trascendental porque apenas pudieron disputar un partido de pre-temporada ante Kimberley y para el interno, irán tomando ritmo de juego de a poco: “vamos a ir trabajando a lo largo de la temporada con los aspectos del equipo, pero obviamente se trabaja para hacer cada día mejor equipo y llegar lo mejor posible a fin de temporada. Vamos a seguir insistiendo para llegar a la mejor versión que nosotros podamos dar”.

Unión está iniciando una nueva etapa de la mano de Fernando “Tulo” Rivero y Tambucci confía en que, las características del plantel, harán que se mejor indefectiblemente: “Tenemos un equipo joven porque hay varias fichas que son del club, se apuesta por eso, por el desarrollo de sus jugadores. Nos vamos a ir conociendo y a lo largo del año vamos a ir mejorando. Somos un equipo que puede jugar varios contraataques, dinámico, hay varios tiradores de tres puntos y tenemos un cinco que también es dinámico como Duncan para llevar el juego lo más intenso posible”.

Ahora, mientras espera por tener una buena temporada en lo personal, sabe que al menos y por primera vez en su carrera estará un poco más cerca de su ciudad de origen, algo que resultó importante para venir a Unión: “Estaba por volver a Viedma, pero me cerró venir a Mar del Plata porque me había llamado el Tulo que ya lo había tenido en Comunicaciones de Corrientes la primera vez que me fui de mi casa. Me gusta mucho cómo trabaja. La segunda razón es que era Mar del Plata y como soy de Olavarraía está cerca de mi casa. Es una ciudad que me encanta”.