El presidente de Kimberley habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la posibilidad de obtener el ascenso al Federal “A” el próximo domingo cuando el “Dragón” se enfrente con Camioneros de Luján en la cancha de Arsenal de Sarandí.

Por Rodrigo Divito

@rodrigodivito

El fútbol de Mar del Plata está cerca de escribir otro capítulo glorioso para archivar. El domingo, desde las 18, en el “Julio Humberto Grondona” de Arsenal de Sarandí, Kimberley se enfrentará con Camioneros de Luján por el ascenso desde el Regional Amateur al Federal “A”.

El presidente del club, Luciano Mignini, está tan tranquilo como nervioso a la vez, porque es una situación muy particular. “Es una semana atípica, parecida a la final con Costa Brava y con un poco más de ansiedad para todos. De mi parte, trabajando para que salga todo bien la logística del partido y culminar un objetivo que tenemos hace muchos años. A la vez estamos contentos y orgullosos de los que nos toca jugar, el club se lo merece. Es estar cerca de los primeros planos como hace 40 años”, sintetizó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

El “Dragón” supo construir una identidad que lo lleva a ser reconocido a nivel nacional y quiere volver a ese lugar de privilegio: “desde que tengo uso de razón y soy hincha del club, para mí es el partido más importante. Hemos vivido partidos contra River y Boca en los Nacionales pero estamos a un partido de volver al profesionalismo y me parece que esa es la importancia del partido”.

En medio tuvieron un cambio de sede porque al principio iba a ser en Olavarría y ahora, tendrán que ir a Sarandí. De todas maneras, para Mignini ha sido positiva la decisión: “ya teníamos todo cerrado en Olavarría pero no es mucha la diferencia. Hasta Olavarría hay 317 kilómetros y a Sarandí hay 370. La verdad, pensando en la familia, prefiero que vayan por la Ruta 2 y no por la que va a Olavarría que es mano y mano cuando pasás Balcarce. Además, no deja de ser una cancha de Primera División. Más allá de los temas de logística, sinceramente no fue un problema, nos pareció lógica la explicación y está perfecto. Nos da igual donde juguemos, nuestro objetivo es deportivo”.

Dentro de este mismo Regional Amateur han pasado diferentes etapas y de a poco se fueron superando hasta el punto máximo: pelear por el ascenso. “En 13 años, desde que estoy yo y estamos en competencia, tuvimos de todo. Nos quedamos afuera en la primera rueda, en cuartos, en semi, en la final de la región y desde el día 1 sabíamos que teníamos que levantar la vara. Fuimos en búsqueda de jugadores de calidad y jerarquía para la división, ahí estuvo la clave. Nosotros siempre dejamos en claro que el único objetivo era ascender y que nosotros trabajamos para que ellos estén como en Primera División”, explicó Mignini.

En todo ese proceso empezaron a visualizar el lugar donde querían llegar y crearon la estructura para, en caso de lograr el objetivo, estar preparados: “la ventaja que tenemos de tantos años en competencia es que todos estamos interiorizados de adonde queremos ir. Hoy si nos tocara el domingo o en 15 días, sabemos donde vamos. Lo mejor que nos podía pasar es tratar de retener todo lo que tenemos. Este plantel puede jugar el Federal “A” tranquilamente porque estamos jugando partidos de ese nivel”, concluyó.