El economista Martín Redrado estuvo como invitado en el programa de streaming Tengo Capturas, de La Casa Stream, donde habló sobre su relación con su ex pareja, Luciana Salazar. En diálogo con la periodista Sofía Kotler, Redrado afirmó que no tiene ningún vínculo con Salazar desde 2018, año en el que se separaron. Según él, lo mejor tras una ruptura es cortar todo contacto y hacer el duelo correspondiente. Además, reveló que está enamorado de su actual esposa, con quien contrajo matrimonio.

Cuando Kotler le preguntó si Salazar aún no había asumido la separación, Redrado evitó responder directamente, aunque dejó entrever que, para ella, la relación no había llegado a su fin.



Por otro lado, Luciana Salazar fue entrevistada este martes en el programa Gossip, emitido por Net TV y conducido por Pilar Smith. Durante la charla, Salazar habló sobre el reciente festejo de cumpleaños de su hija Matilda, que había sido pospuesto desde diciembre debido a contratiempos. La modelo compartió que su hija estaba emocionada por celebrar junto a sus amigos y se mostró conmovida al hablar sobre las dificultades que ha enfrentado en su rol de madre.

En la misma entrevista, Salazar reaccionó a las declaraciones de Redrado, calificándolo de “impresentable” y “mentiroso”. Según ella, el economista no solo negó a Matilda, sino que también afirmó falsamente que no la veía desde 2018. Salazar aseguró que hubo encuentros posteriores y presentó fotos que lo comprueban. Además, criticó las actitudes de Redrado hacia su hija, señalando que no tuvo en cuenta que es una niña y calificando su comportamiento como “siniestro”.

La polémica entre ambos continúa siendo tema de debate público, reflejando las tensiones que persisten tras su separación.