En el marco del Mes Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, se llevarán a cabo en Mar del Plata encuentros de sensibilización y prevención, enseñanza de autoexamen mamario y consultas con profesionales.

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Al respecto, Karina Conde, Médica tocoginecóloga y Directora General del CEMA, declaró en diálogo con El Marplatense que “todos los años recalcamos la importancia del control que sin dudas salva vidas y esta misma actividad se va a replicar en diferentes centros de salud”.

Por lo que estas jornadas son “una acción mancomunada de todas las entidades, tanto públicas como privadas, en pos de hacer una detección temprana del cáncer de mama para llegar a tratamientos oportunos y salvar la vida de muchas pacientes”, afirmó.

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Según estudios, “en general una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mama y con un diagnóstico precoz más del 90% tienen cura”, comentó.

Por lo que “para realizarse la mamografía se pueden acercar sin orden médica, por encima de los 40 años, al CEMA o Centro de Salud N°1. También pueden sacar turno por el 147 o acercarse a cualquier centro de salud con turno”, concluyó.

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