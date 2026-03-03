La gala fue avanzando con los salvados: Emanuel fue el primero en salir de placa, luego Sol y más tarde Brian también recibieron el respaldo del público. De esta manera, la definición quedó entre Lucero y Zili.

Finalmente, con el voto negativo, la audiencia resolvió que Lucero abandone la casa, marcando así la primera eliminación de esta nueva temporada.

Comienza a reacomodarse el juego en la casa más famosa del país tras esta primera decisión del público.

