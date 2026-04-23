El vóley de Mar del Plata vuelve a tener representación en la élite. Lucas Conde fue incluido en la lista preliminar de la Selección Argentina que se prepara para disputar la Volleyball Nations League (VNL) 2026, bajo la conducción de Horacio Dileo.

Ads

Con apenas 21 años, el jugador surgido en Once Unidos atraviesa un gran presente y suma una nueva oportunidad con la celeste y blanca. Su recorrido, que comenzó en el club marplatense, lo llevó a dar el salto al vóley europeo, donde actualmente se desempeña en el Lvi Praha de República Checa, tras experiencias en ligas de Francia y España.

El seleccionado nacional comenzará su preparación en mayo con la mirada puesta en una temporada exigente. La VNL dará inicio el 10 de junio y tendrá distintas etapas en Brasil, Polonia y Japón. Más adelante, en septiembre, el equipo afrontará el Campeonato Sudamericano, un torneo clave que otorgará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ads

Un nuevo paso en la carrera del marplatense que emociona y enorgullece a todo el vóley local.

Ads