En una entrevista con el periodista @calvomaximo Lucas Benvenuto volvió a referirse a Jey Mammon y fue contundente al responder si aceptaría una invitación a su programa: “Me revuelve el estómago”, expresó con firmeza, dejando en claro que no tiene intención de volver a cruzarse con él en ningún ámbito.

Durante la charla, Benvenuto también habló de Andrea Rincón, con declaraciones fuertes sobre su postura en el conflicto, y se refirió a Nazarena Vélez, aclarando cómo es realmente la relación entre ellos.

La entrevista completa fue publicada por Maxi Calvo en sus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde los fragmentos del diálogo se viralizaron rápidamente por el tono directo y las frases sin filtro del joven.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DPsNZVOjpSm/

