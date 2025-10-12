Lucas Benvenuto sobre Jey Mammon: “Me revuelve el estómago”
En diálogo con el periodista Maxi Calvo, el joven volvió a hablar del conductor y fue tajante al descartar cualquier reencuentro. Además, opinó sobre Andrea Rincón y aclaró cómo es su relación con Nazarena Vélez. La entrevista completa se viralizó en redes por su tono directo y sin filtro.
En una entrevista con el periodista @calvomaximo Lucas Benvenuto volvió a referirse a Jey Mammon y fue contundente al responder si aceptaría una invitación a su programa: “Me revuelve el estómago”, expresó con firmeza, dejando en claro que no tiene intención de volver a cruzarse con él en ningún ámbito.
Durante la charla, Benvenuto también habló de Andrea Rincón, con declaraciones fuertes sobre su postura en el conflicto, y se refirió a Nazarena Vélez, aclarando cómo es realmente la relación entre ellos.
La entrevista completa fue publicada por Maxi Calvo en sus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde los fragmentos del diálogo se viralizaron rápidamente por el tono directo y las frases sin filtro del joven.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DPsNZVOjpSm/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión