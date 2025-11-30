Lowrdez había prometido a sus seguidores de redes sociales que haría el challenge de baile de la nueva canción de su amiga y colega de Bandana, Valeria Gastaldi, titulada "Inoportuno", por eso, no quiso defraudar a su comunidad y minutos antes de ingresar al quirófano decidió realizarlo.

Recordemos que Lowrdez tenía programada esta intervención hace tiempo y la idea de hacerlo ahora es llegar 10 puntos a lo que serán los festejos por los 25 años de #Bandana que por el momento sería sin Ivonne y sin Lissa que se bajó a último momento producto del cruce mediático que tuvo con Lowrdez.

