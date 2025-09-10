Aunque la pulseada central de las elecciones 2025 estuvo marcada por la polarización entre Fuerza Patria de Axel Kicillof y La Libertad Avanza de Javier Milei, en varios distritos bonaerenses los partidos vecinalistas lograron imponerse o escalar posiciones, confirmando que el voto local también pesa en la definición política.

El caso más resonante se dio en Adolfo Gonzales Chaves, donde la intendenta radical Lucía Gómez, al frente del sello Nuevos Aires, consiguió el 43,29% y superó a Fuerza Patria (39,70%) y a los libertarios (17%). En San Miguel, Jaime Méndez ratificó su gestión con Primero San Miguel, que obtuvo el 39,40%, relegando al peronismo y a La Libertad Avanza.

Otro de los triunfos destacados fue el de 25 de Mayo, donde Ramiro Egüen, exintegrante de LLA y del GEN, arrasó con Acción Ciudadana, imponiéndose con un 38,17%. En Baradero, la sorpresa la dio Baradero 400 Años, que se alzó con el 34,27%, dejando atrás al oficialismo local y a los libertarios.

También hubo victorias y buenos desempeños vecinalistas en Villarino, Coronel Suárez, Carlos Casares, Magdalena y Benito Juárez, donde partidos de fuerte arraigo local se consolidaron como primera o segunda fuerza, rompiendo la lógica de la grieta nacional.

En Puan, en cambio, la apuesta del intendente PRO Diego Reyes con la lista Potencia quedó relegada, y el triunfo fue para La Libertad Avanza con el 42,17%. En Rivadavia, el oficialismo peronista lideró, pero el espacio vecinal Rivadavia Primero logró un 32,49%, relegando a los libertarios al tercer lugar.

De esta manera, los comicios bonaerenses dejaron un mapa con intendentes que supieron capitalizar su gestión y armar estructuras propias, consolidando a los vecinalismos como actores decisivos en los territorios, más allá de las disputas nacionales.

Fuente: Diputados bonaerenses