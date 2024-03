Desde el pasado lunes, los marplatenses sufren el aumento del boleto, que llegó a los $750. Pero a las quejas por la dificultad de enfrentar esa suba con sueldos que se mantienen amesetados, los usuarios manifestaron su enojo por un servicio que no es el adecuado, entre frecuencias irregulares y unidades que van repletas.

En ese sentido se manifestó Yanina, quien contó a El Marplatense que “la verdad cuesta un montón afrontar el gasto” y detalló que analiza seguir prestando su servicio como acompañante terapéutica: “Me pone en la situación de reconsiderar si voy a poder seguir trabajando o no porque me implica dos boletos para ir, dos para volver. Y la verdad que es gente que lo necesita”.

“Entre lo que me pagan la hora y lo que sale el colectivo me pone en este lugar de reconsiderar o no este acompañamiento”, contó la acompañante terapéutica, cuya curaduría está valuada en $1700 la hora.

En el caso de Silvia, que esperaba el 221, relató que “soy obrera, trabajo día a día para ganar el pan. No se puede pagar. Ni hablemos de la comida. Cuánto tenés que tener para comer hoy en día”.

Además, la usuaria se quejó por la calidad del servicio: “Es malo. Tomo el 221 porque vivo en zona sur, a veces esperamos una hora el colectivo. En invierno, bajo lluvia, no hay parada. Es un desastre”. Y cuestión la actitud de los choferes: “Parece que llevan ganado”.

Por su parte Patricia, otra usuaria del servicio de colectivos, calificó como “una locura” el aumento “porque hay gente que lo necesita para laburar. Y el sueldo no sube lo que suben todas las cosas y es imposible costear lo que sale el colectivo”.

También se quejó del servicio al resaltar que “vamos todos amontados, en las horas pico pasa de largo y no podemos subir” y consideró dos opciones: “Seguir ajustándonos o agarrar la bicicleta. Si no lo podés pagar, la opción es la bici”.