La Municipalidad de General Pueyrredon informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles destinados a la castración gratuita de perros y gatos. El servicio se brindará en distintos barrios de la ciudad y continuará acompañado por charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

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De lunes a viernes, antes de las 8, los vecinos podrán acercarse al CDI Newbery, ubicado en Paraguay 2280, y al Círculo Policial de Parque Peña, en Los Granados 5600 y Lahille. En tanto, la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, atenderá de lunes a viernes antes de las 9 y los sábados a partir de las 8.

Además, el viernes 12 de junio el quirófano móvil estará presente en la Sociedad de Fomento Estación Chapadmalal, ubicada en Avenida F entre calles 7 y 9, destinado especialmente a los vecinos de esa zona.

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Las castraciones se realizarán por orden de llegada y sin turno previo. Se admitirá un solo animal por persona y se efectuarán hasta 15 intervenciones por jornada en cada sede. Los interesados pueden consultar requisitos y cronogramas actualizados en la página oficial del municipio.

Por otro lado, continuará la campaña gratuita de vacunación antirrábica. El servicio estará disponible de lunes a jueves, de 8 a 13, en la sede de Zoonosis de Hernandarias 10200, y de 10 a 12 en la Delegación Batán. También habrá jornadas especiales el jueves 11 en la Asociación Civil 23 de Septiembre, en el barrio San Jorge, y el viernes 12 en el CDI Newbery.

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