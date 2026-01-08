Tras el grato recuerdo del 2025, donde la Unión de Rugby de Mar del Plata fue subcampeón de la Copa de Oro, vuelve el Súper Seven Mar del Plata. Los dirigidos por el staff Abate-Sorbi-Ebrett buscarán realizar un buen papel frente a combinados de calibre nacional e internacional.

Ads

En esta oportunidad, Newbery Athletic recibe la segunda edición de esta competencia el 9 y 10 de enero, con la presencia estelar de los Pumas 7′, quienes fueron multicampeones en el Circuito Mundial. El formato de competencia será con dos zonas, integradas por cuatro equipos cada una. Posteriormente se disputarán los playoffs por las copas de Plata y Oro.

El equipo nacional ya practica en el campo de juego donde competirá a partir de mañana y se sortearon los grupos de la primera fase de la competencia. Así quedaron las zonas:



Zona A:

Mar del Plata 7′

Argentina 7′

Brasil 7′

Paraguay 7′



Ads

Zona B:

Uruguay 7′

Choiques 7′ (seleccionado universitario de rugby)

Nordeste (campeón del Seven de la República)

Newbery 7′

Puede interesarte

Ads