Una jornada final de ensueño. 81 puntos en dos encuentros. Ni más ni menos que en la semifinal (40-5 ante España) y en la final del Seven de Perth. Los Pumas 7’s conquistaron la medalla de oro en la primera etapa del año y en la tercera de la temporada tras vencer 41-5 a Australia en su casa. De esta manera, el seleccionado nacional consiguió su décima dorada en el Circuito Mundial; la última había sido en el Seven de Vancouver 2023/24, justamente ciudad a la que viajarán próximamente para disputar la siguiente escala del SVNS Series del 21 al 23 de febrero.

En Perth, Argentina logró su primer título de la temporada 2024/25 y de esta manera es la cuarta temporada consecutiva ganando al menos una medalla de oro. Además, Los Pumas 7’s se posicionan en lo más alto del ranking mundial con 48 puntos, al igual que Fiji y España. Asimismo, si analizamos la rivalidad entre argentinos y australianos teniendo en cuenta solamente enfrentamientos en finales fue el tercer cruce. Tres victorias nacionales y por abultadas diferencias: 45-12 en Ciudad del Cabo 2023/24, 31-5 en Perth 2023/24 y esta última 41-5 también en territorio aussie.

La particularidad de la conducción del seleccionado fue que Leonardo Gravano tomó la batuta desde tierras australianas y Santiago Gómez Cora lideró desde Buenos Aires, tras no poder viajar con el equipo. El head coach argentino se mostró muy feliz por el título: “Estoy muy contento. Obviamente no nos gusta sufrir ni pasar lo que pasamos durante todo el torneo, pero se trata de eso. De ir construyendo, creciendo. Hay errores que uno no quiere que se vuelvan a cometer, pero es propio de un equipo y propio de agarrar rodaje en un ciclo nuevo. Si bien la base es la misma a los chicos les exigimos mucho y también estamos incorporando nuevos sistemas tanto en defensa como en ataque. Me encantó pero también me hicieron sufrir pero con todo el recorrido hecho, cómo fuimos trabajando todo el fin de semana desde charlas, análisis grupales, individuales, lo que trabajamos adentro y afuera de la cancha. Es un orgullo enorme”, cerró Gómez Cora. Además, se refirió a lo que significa este momento del seleccionado: “Lo más importante es que pasan los años y el equipo está por encima de todos los nombres. Desde jugadores hasta staff, que vamos rotando. En este caso me tocó a mí que no pude viajar. Hay un preparador físico nuevo y las cosas siguen funcionando y eso habla del laburo. Eso me da mucho orgullo y placer”.

Leonardo Gravano desde Australia se expresó tras liderar al equipo: “Era un desafío grande. Si bien hace mucho tiempo que no lo hacía solo, venimos trabajando hace mucho tiempo juntos. Acá intentamos hacer siempre lo mismo que cuando está Santi, que además estuvo siempre conectado y pendiente. Le generamos a los chicos el mismo escenario, con los mismos tiempos y formas de siempre, el equipo se encontró con las mismas situaciones”.

Marcos Moneta, quien apoyó seis tries en el torneo, hizo hincapié en la definición ganada en Perth: “Fue una final increíble. Un torneo increíble, que si bien no arrancamos bien; nos costó. Creo que después de cuartos de final hicimos un buen torneo y estamos muy felices por eso. La final se disfrutó mucho adentro de la cancha y estamos muy contentos por cómo volvimos a conectarnos como equipo”. Por su parte, Luciano González, MVP de la final ante Australia, y autor de cinco tries durante el certamen se expresó tras el oro: “Es un logro único, segunda vez consecutiva acá en Perth. Es una alegría poder vivir esto con el equipo que se nos volvió a dar”.

La última jornada de Perth comenzó con el encuentro por las semifinales ante España, que llegó a Australia como segundo en el ranking en la tabla general. En este torneo, los españoles venían de vencer a Gran Bretaña e Irlanda en fase de grupos, 12-7 y 21-5 respectivamente, luego cayeron ante Francia en el último partido de la etapa clasificatoria por 21-7, y en cuartos de final derrotaron a Uruguay por 38-0. Apenas comenzado el partido, Luciano González vio la tarjeta amarilla por un tackle alto, pero, a pesar del hombre de menos, el seleccionado argentino no aflojó y tras una gran conexión Álvarez – Moneta, éste último anotaría el primer try del partido; Pellandini aportó la conversión. Justo antes de que volviera González, España descontó (7-5). Marcos Moneta, muy activo en ataque, apoyó dos nuevas conquistas sellando un hattrick en la primera mitad; Pellandini hizo lo propio con el pie y Los Pumas 7´s se fueron al descanso en ventaja 21-5. En el complemento, los argentinos mostraron todo su poder ofensivo y de la mano de Tobías Wade, Luciano González y Agustín Fraga, sentenciarían el encuentro por 40-5; Pellandini y Vera Feld sumaron dos conversiones. De esta manera, los dirigidos por Leonardo Gravano accedieron a una nueva final en Perth.

Ante España, Los Pumas 7´s formaron con Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Luciano González, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Tobías Wade y Marcos Moneta; luego ingresaron, Facundo Pueyrredón, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Marcos Moneta marcó un hattrick de tries, Tobías Wade, Luciano González y Agustín Fraga hicieron lo propio con uno cada uno; mientras que Joaquín Pellandini aportó cuatro conversiones y Santiago Vera Feld una.

Australia volvía a ser rival de Argentina en esta edición del Seven de Perth. Esta vez en la definición. Los Pumas 7’s desplegaron un nivel abrumador para los locales que solamente habían caído en sus dos primeras presentaciones, justamente ante el seleccionado nacional y frente a Sudáfrica por la fase de grupos. El primer tiempo argentino fue perfecto, casi sin dejar tocar la pelota a sus rivales, apoyó tres tries gracias a Marcos Moneta, Luciano González y Santiago Álvarez, más una conversión de Joaquín Pellandini, para irse al descanso 17-0. La segunda mitad fue una extensión del excelso nivel que demostró el seleccionado durante los primeros siete minutos ya que, si bien Australia apoyó un try tras una gran corrida del debutante Hadley Tonga, Argentina marcó cuatro conquistas, uno de González y tres de Matteo Graziano, para hacer delirar al banco y a la hinchada argentina en Perth para cerrar una histórica final 41-5 y quedarse con la medalla de oro.

Ante Australia, Argentina formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Luciano González, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Tobías Wade y Marcos Moneta; luego ingresaron, Facundo Pueyrredón, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Los tries argentinos los marcaron Matteo Graziano, en tres oportunidades, Luciano González, en dos, Marcos Moneta y Santiago Álvarez. Joaquín Pellandini y Santiago Vera Feld acertaron una conversión cada uno.