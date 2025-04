21 años pasaron de la última final de Los Pumas 7´s en Hong Kong, cuando cayeron ante Inglaterra por 12-22 en 2004. Eso refleja lo difícil que es este torneo para la argentina. Este año el maleficio pudo romperse y los dirigidos por Santiago Gómez Cora se colgaron la medalla de oro por primera vez, sumando así un nuevo capítulo dorado en la historia del rugby argentino.

En el primer turno Los Pumas 7´s vencieron a Australia en la semifinal por 31-7, para luego derrotar a Francia en un ajustado 12-7 en la gran final.

Es el tercer título consecutivo para Argentina, que viene de consagrarse en Perth y Vancouver y suma un invicto de 16 partidos. Para remontarnos al último registro de tres medallas doradas consecutivas tenemos que retroceder apenas un año, cuando se consagraron en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver.

Los Pumas 7´s sumaron 29 tries, con Marcos Moneta como tryman con 6 conquistas. El jugador de San Andrés, que ya lleva 20 en lo que va de la temporada, fue el MVP de la final y esto dijo unas vez concluido el partido: “Estoy muy feliz, es una mezcla de emociones, acá tuve mi debut y el año pasado me lesioné en la previa de los Juegos Olímpicos. Es un torneo muy difícil para nosotros y personalmente para mi, es muy lejos de casa y es una alegría enorme que estén mis padres acompañándome. Estoy orgulloso de mis compañeros y del staff y de todos los que conformamos el equipo”.

Santiago Gómez Cora se refirió a su primer título como entrenador en Hong Kong: “La verdad que no lo puedo creer, me estaba acordando de estos últimos meses de mi vida, 21 años para tener una revancha. Mi gran sueño era ganar Hong Kong, es la meca del seven, era mi último de los grandes sueños que tenía en el Circuito Mundial y se cumplió por suerte. Jamás me imaginé este momento, no pasábamos cuartos de final salvo 2004, con buen equipo o sin buen equipo fue toda una vida de estar en Hong Kong, aparte terminar temprano y ver la final en la tribuna ya bañados. La verdad que jugar una final acá y ganarla, donde todo empezó, lo que soy es el seven y la magia del seven arrancó en esta ciudad, y estar acá y no ganar con el momento que estábamos teniendo me daba un poco de dolor y por suerte se cumplió y como digo siempre los sueños están para cumplirse”.

En el primer partido de la jornada, por las semifinales, Los Pumas 7´s jugaron ante Australia, rival al que no enfrentaban desde la final del Seven de Perth, donde los argentinos se quedaron con el triunfo por 41-5. En esta ocasión la historia no iba a ser diferente y los dirigidos por Santiago Gómez Cora ratificaron el gran presente que están teniendo y se metieron en una final de Hong Kong tras 21 años. El cambio táctico con Germán Schulz desde el arranque en lugar de Matteo Graziano dio sus frutos y el cordobés marcó un hattrick culminando un gran partido. Marcos Moneta mostró su poderío tanto ofensivo como defensivo y fue clave para estirar la ventaja, mientras que Alejo Lavayén sentenció las cosas en el final. El partido culminó 31-7 con un parcial de 12-7.

Así formaron Los Pumas 7´s ante Australia: Germán Schulz, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Agustín Fraga, Matteo Graziano, Alejo Lavayén, Tobías Wade y Tomás Elizalde. Germán Schulz (por triplicado), Marcos Moneta y Alejo Lavayén marcaron los tries, mientras que Joaquín Pellandini y Tobías Wade (por duplicado) aportaron las conversiones.

La gran final se jugó ante Francia, que venció en semifinales a Fiji por 24-17 en la última del partido. Los Pumas 7´s y los galos ya habían disputado dos finales entre sí, con un saldo de una victoria por lado: en 2024, Francia se quedó con el título en Madrid tras vencer por 19-5, mientras que en 2023, Argentina los derrotó por 33-21 en la final de Vancouver. El encuentro estuvo muy disputado, en la primera mitad ningún seleccionado logró romper el cero y el marcador recién se abrió en el complemento cuando Santiago Álvarez capitalizó un ataque argentino en superioridad numérica tras una amarilla a Liam Delamare tras una infracción ante Luciano González. Cómo un jugador francés arremetió contra Álvarez una vez hecho el try, Los Pumas 7´s salieron de mitad de cancha con un penal a favor, situación que aprovechó Marcos Moneta quién mostró todo su poderío ofensivo y marcó su sexto try en el torneo. Ya en el final descontó Francia pero no había tiempo para más y Los Pumas 7´s se quedaron con la medalla dorada con una victoria por 12-7.

Ante Francia, Los Pumas 7´s se alistaron con: Germán Schulz, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Matteo Graziano y Tobías Wade. Santiago Álvarez y Marcos Moneta marcaron los tries, mientras que Joaquín Pellandini aportó una conversión.

La semana que viene la acción continuará en Singapur (5 y 6 de abril), con la particularidad que tendrá este torneo, al igual que Ciudad del Cabo en diciembre pasado, tendrá una modalidad reducida de sólo cuatro partidos. Los 12 equipos participantes se dividirán en 4 grupos de 3, siendo los primeros de cada grupo los que avancen a semifinales por el oro, los segundos por las semifinales del 5to puesto y los terceros por las del 9no puesto, quedando eliminadas las instancias de cuartos de final.

Temporada 2024/25 Circuito Mundial

30 de noviembre y 1° de diciembre – Seven de Dubai (BRONCE)

7 y 8 de diciembre – Seven de Ciudad del Cabo (QUINTO PUESTO)

24 al 26 de enero – Seven de Perth (ORO)

21 al 23 de febrero – Seven de Vancouver (ORO)

28 y 30 de marzo – Seven de Hong Kong (ORO)

5 y 6 de abril – Seven de Singapur

3 y 4 de mayo – World Championship de Los Ángeles

A continuación, el detalle de las 51 medallas de Los Pumas 7´s en el Circuito Mundial:

Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2024, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

Plata (17): Santiago de Chile y Singapur 2002, Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004, Wellington y Los Ángeles 2005, George 2006, Ciudad del Cabo 2015, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018, Málaga 2022, Los Ángeles, Singapur y Toulouse 2023, Dubai 2024 y Madrid 2024.

Bronce (22): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004, George y Londres 2005, Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008, George, Wellington y Adelaida 2009, George, Adelaida y Londres 2010, Sydney 2018, Dubai I y II 2021 y Sevilla 2022, Dubai 2025.