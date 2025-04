El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, ha cerrado un fin de semana histórico en el Seven de Singapur. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora no solo se consagró bicampeón de la temporada regular del Circuito Mundial SVNS 2024/2025, sino que también obtuvo la medalla de bronce al vencer a España en el partido por el tercer puesto.

Camino al Bicampeonato

Tras una destacada actuación en las etapas previas del circuito, Los Pumas 7's llegaron a Singapur con el objetivo de asegurar el primer puesto en la clasificación general. A pesar de una derrota inicial ante Sudáfrica por 26-24, que puso fin a una racha de 16 victorias consecutivas, el equipo argentino se recuperó rápidamente.

En el siguiente encuentro, Argentina enfrentó a Gran Bretaña en un partido clave. Con una victoria por 19-12, Los Pumas 7's no solo aseguraron su lugar en las semifinales, sino que también se consagraron campeones de la fase regular por segundo año consecutivo.

Semifinales y Partido por el Bronce

En las semifinales, el conjunto argentino se midió ante Fiji, un rival de gran jerarquía. En un encuentro disputado, Los Pumas 7's cayeron por 33-24, lo que los llevó a disputar el partido por el tercer puesto.

En el duelo por la medalla de bronce, Argentina enfrentó a España. Con una sólida actuación, Los Pumas 7's se impusieron por 33-14, asegurando así un lugar en el podio y cerrando el torneo de manera positiva.

Próximo Objetivo: Gran Final en Los Ángeles

Con el título de la temporada regular en su haber, Los Pumas 7's se preparan ahora para la Gran Final del Circuito Mundial, que se disputará el 3 y 4 de mayo en Los Ángeles. Este torneo reunirá a los ocho mejores equipos de la temporada y definirá al campeón absoluto del circuito.

La consistencia y el alto nivel de juego demostrados por el equipo argentino a lo largo de la temporada los posicionan como uno de los principales contendientes al título en la próxima cita en Estados Unidos.

Tabla de Posiciones Final de la Temporada Regular

1. Argentina

2. Fiji

3. España

4. Sudáfrica

5. Francia

6. Australia

7. Nueva Zelanda

8. Gran Bretaña