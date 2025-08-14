A través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada y en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Municipio lanzó el programa de desarrollo profesional “Aprendé el oficio con los expertos de Neisis”, una propuesta formativa presencial, gratuita y dirigida exclusivamente a técnicos y profesionales del sector audiovisual.

Ads

La capacitación se desarrollará en la sede de la UTN, ubicada en la avenida Dorrego al 281, y permitirá que los participantes accedan a conocimientos prácticos y actualizados sobre distintas áreas del rodaje cinematográfico, mediante talleres dictados por reconocidos profesionales que participaron en la realización de Neisis, una película filmada en la ciudad.

En este marco, el director general de Economía del Conocimiento, Walter Gregoracci, destacó que “este programa nace a partir del rodaje de Neisis en Mar del Plata”, por lo que aprovecharon esa producción como punto de partida para generar formación profesional de calidad, con talleres dictados por quienes estuvieron detrás de cada decisión técnica.

Ads

Puede interesarte

En tanto, añadió: “Queremos que los oficios audiovisuales sigan creciendo en la ciudad, con propuestas que respondan a las demandas reales de la industria. Mar del Plata tiene el talento y la vocación productiva para convertirse en una plaza estratégica del sector y seguir recibiendo a las productoras que quieren rodar acá”.

El programa está compuesto por cuatro talleres intensivos: Diseño de producción con Maxi Hunglinger, del 2 al 5 de septiembre; Postproducción de cine y series con Misael Bustos, del 9 al 12 de septiembre; Caracterización y make up con Alberto Moccia, del 16 al 19 de septiembre; y Diseño y gestión de locaciones con Mariví Brusasca, del 23 al 26 de septiembre.

Ads

Cada taller cuenta con 30 vacantes disponibles, donde se evaluará la participación de egresados recientes de carreras afines, y la selección priorizará a profesionales en actividad. La certificación oficial está respaldada por Mar del Plata Audiovisual y validada por referentes del sector.

Puede interesarte

El objetivo de este ciclo formativo es promover el desarrollo profesional en oficios estratégicos de la industria audiovisual. Las personas interesadas pueden inscribirse en www.mardelplata.gob.ar/CapacitacionesAudiovisual.