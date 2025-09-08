Los primeros resultados dan como ganador al oficialismo y reflejan una buena elección de Acción Marplatense.

Hasta el momento con más del 60% de mesas escrutadas, la Libertad Avanza alcanza el 38%, seguida por Fuerza Patria con 20 % y el Pultismo con el Kicilofismo alcanzando el 19%.

Un poco más atrás, aparece con 14 puntos la conductora televisiva Gabriela Azcoitía, de Nuevos Aires. La sorpresa de estas legislativas, hasta el momento está ingresando como concejal.

Lo que resta saber será la distribución de las 12 bancas que están en juego. Entre las tres primeras fuerzas.

NOTICIA EN DESARROLLO

