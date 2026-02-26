Debido a la gran cantidad de participantes, las nominaciones se realizaron durante el día y parte del proceso fue emitido de manera grabada, mientras que algunos jugadores votaron en vivo para terminar de completar la placa definitiva.

De esta manera, el público ya tiene en sus manos la decisión sobre quién continúa en la casa. Estos son los nominados: Carmina, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli.

Esta edición además tiene una novedad: se puso en funcionamiento la denominada “placa Generación Dorada”. Durante las primeras 24 horas el voto será positivo. En la gala del jueves por la noche, los tres participantes con mayor cantidad de votos positivos saldrán de placa, mientras que los cinco restantes pasarán a integrar la placa negativa definitiva.

Esa placa continuará abierta hasta el próximo lunes, cuando se conocerá qué participante deberá abandonar la casa y se convertirá en el primer eliminado de esta edición.

