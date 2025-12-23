Los Premios Gardel abrieron la convocatoria 2026
Los Premios Gardel anunciaron oficialmente la apertura de postulaciones para la edición 2026 del premio más importante de la música argentina.
Desde el lunes 22 de diciembre y yasta el próximo 6 de enero, artistas, sellos y productores podrán inscribir sus trabajos para formar parte de la próxima entrega.
Según se informó, podrán postularse todos los álbumes, singles y videoclips que hayan sido editados entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025. Además, durante la primera semana del período de inscripción, quienes se postulen podrán acceder a un precio promocional para anotar sus lanzamientos.
La recepción de postulaciones cerrará el 6 de enero de 2026. Para participar, los interesados deben ingresar a la página oficial www.premiosgardel.org.ar y dirigirse a la sección “Postulación”, donde se encuentra toda la información necesaria para completar el proceso.
De esta manera, los Premios Gardel comienzan a palpitar una nueva edición, renovando la expectativa entre los músicos y reafirmando su lugar como el principal reconocimiento a la música nacional.
