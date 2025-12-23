Desde el lunes 22 de diciembre y yasta el próximo 6 de enero, artistas, sellos y productores podrán inscribir sus trabajos para formar parte de la próxima entrega.

Según se informó, podrán postularse todos los álbumes, singles y videoclips que hayan sido editados entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025. Además, durante la primera semana del período de inscripción, quienes se postulen podrán acceder a un precio promocional para anotar sus lanzamientos.

La recepción de postulaciones cerrará el 6 de enero de 2026. Para participar, los interesados deben ingresar a la página oficial www.premiosgardel.org.ar y dirigirse a la sección “Postulación”, donde se encuentra toda la información necesaria para completar el proceso.

De esta manera, los Premios Gardel comienzan a palpitar una nueva edición, renovando la expectativa entre los músicos y reafirmando su lugar como el principal reconocimiento a la música nacional.





