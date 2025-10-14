Tras el fracaso en las negociaciones con el Gobierno, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó la segunda jornada de medidas de fuerza que puede generar demoras y cancelaciones en Aeroparque. Las protestas será el viernes 24 de octubre, justo en el inicio del fin de semana electoral.

Los sindicalistas confirmaron este martes la realización de asambleas entre las 6 y 10 en el Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires. Esto podría generar importantes demoras y cancelaciones de vuelos.

“Fuimos convocados por la empresa Aerolíneas Argentinas a una nueva instancia de negociación. Durante el encuentro, (este lunes) la empresa mantuvo una postura intransigente, sin dar respuesta a los reclamos que venimos sosteniendo desde APLA en materia salarial, dotación y condiciones convencionales", indicaron desde el sindicato.

En varias oportunidades, el sindicato denunció “reiterados y sistemáticos incumplimientos” del convenio colectivo de trabajo, y manifestó su preocupación por el proceso de desregulación del sector aerocomercial, al que consideran una amenaza directa a las condiciones laborales de los pilotos.

El jueves 9, en la previa del fin de semana largo, los pilotos efectuaron la primera jornada de protestas. Hubo demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20. La situación afectó a 12.200 pasajeros.

Aunque por el momento las asambleas no implican un paro total de actividades, el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos.

Fuente: TN.