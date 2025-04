Una mujer de 39 años, identificada como Andrea, fue víctima este miércoles de un violento intento de secuestro mientras viajaba en un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte en Mar del Plata. El hecho ocurrió a plena luz del día en la zona de avenida Colón, cuando el conductor comenzó a comportarse de manera intimidante y agresiva.

Según relató la víctima, el viaje tomó un giro alarmante cuando el chofer de una Chevrolet Spin le insinuó que no respetaría el destino elegido. “No sabés a dónde te voy a llevar”, le dijo el conductor, lo que encendió las alarmas de la mujer. Al intentar bajarse del vehículo, Andrea no logró abrir la puerta, por lo que simuló estar filmando la situación con su celular. En ese momento, el agresor reaccionó con furia: “¿Me estás filmando, hija de p...?”, le gritó.

El episodio escaló rápidamente: el conductor detuvo el auto, descendió y, en medio de la avenida, la sacó por la fuerza, tirándola de los pelos. Los gritos de Andrea alertaron a peatones y automovilistas, uno de los cuales detuvo su camioneta, bajó junto a su esposa y su bebé, y se enfrentó físicamente con el agresor para defender a la mujer.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de vecinos de la zona, quienes captaron tanto la discusión como el momento en que el chofer huyó a toda velocidad, casi atropellando a otra mujer que cruzaba la calle.

El caso reavivó el debate en torno a la legalidad y seguridad del uso de aplicaciones de transporte no habilitadas en la ciudad. Pablo Sánchez, representante de la Sociedad de Conductores de Taxis, dialogó con El Marplatense y advirtió: “Los riesgos principales, y el más importante de todos, es que no cuentan con un seguro que realmente ampare esta actividad porque está prohibida por el Municipio. Ante un conflicto, si el seguro comprueba que fue durante un viaje no autorizado, no cubre nada”.

Además, alertó sobre la falta de control en los datos de los choferes: “Se sube un formulario por internet y nadie verifica si esa persona es realmente quien dice ser. Muchos de los que manejan para estas aplicaciones fueron marginados del sistema formal por no tener el registro habilitante o antecedentes penales”.

Sánchez también se refirió a otros peligros frecuentes, como la falta de conocimiento de los conductores sobre las calles de la ciudad: “Siguen el GPS y terminan doblando donde no se puede o yendo en contramano. Eso también se vio mucho durante la temporada”.