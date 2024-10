En el marco del Día Nacional del Martillero y Corredor Público, cientos de profesionales conmemoraron su fecha con un encuentro organizado por el Consejo Directivo del Colegio Departamental local en las instalaciones de Bolívar al 2948.

Luego de la entonación del himno nacional y de las palabras a cargo del presidente Guillermo Oscar Rossi y del director General del EMTURyC Francisco Taverna, se reconoció a dos colegas que trabajaron mucho por la entidad: Celia Auday y Eduardo Anchou y se distinguió a los colegiados que cumplen 10, 15, 20 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años en ejercicio de la profesión.

"Este encuentro es algo muy lindo. Hoy durante la mañana recordamos el acto del 11 de octubre de 1943 cuando se designó este conmemorar este Día. Este salón colmado de representantes de instituciones y de colegas, dio un marco muy hermoso para todos. Se recibieron distinciones desde los 10 hasta los 50 años así que esto nos pone muy contentos", indicó Rossi.

"Los desafíos que se nos presentan a futuro son muchos. Pasamos una etapa dura con el tema de los alquileres para vivienda permanente que se fue ordenando por suerte pero todavía tenemos dificultades en este camino a la innovación, de etapas que se irán cumpliendo y aggiornando con procesos nuevos. Estamos trabajando en modernizar y sistematizar casi todo el Colegio y camino a ello iremos, para fortalecer nuestro rol del lado de la ley profesional, la cual ya lleva 60 años. Esta es una profesión que acarrea grandes desafíos que son más difíciles en esta etapa de innovación pero como Colegio profesional estamos preparados para trabajar en esa línea", dijo.

Con respecto a la demanda de cara a la temporada, el referente martillero y corredor público mencionó: "Por ahora tenemos un movimiento interesante, siendo que por un lado está aquel que viene a disfrutar unos días pero por otro al propietario que viene a poner en condiciones su casa para alquilarla. Hoy la modalidad por ahí se produce un poco más llamando al colega y quizás mediante el envío de fotos pero es importante el movimiento en todo sentido. Todo el año tuvimos un buen ritmo de compra de lo que son departamentos de 1 y 2 ambientes y eso es importante. Además, se suma la gran cantidad de gente que se radica de nuevo en Mar del Plata, siendo trabajador o jubilado".

Puede interesarte

"Nosotros nos adelantamos un poquito este año con la conferencia de prensa para indicar los valores sugeridos de alquiler ya que había mucha consulta. En línea con esto, aquel que reserva hoy da un 50% de seña por el alquiler, congela el precio y así tiene la tranquilidad de que abona el saldo. Por eso hubo gente que se adelantó en ese aspecto. Hay gente que viene a su carpa, que alquila cocheras, el que se va con la sombrilla, la heladerita a la playa, hay muchos formatos de turismo. Pero lo central es el alojamiento extrahotelero", sumó.

"En Mar del Plata siempre hay disponibilidad porque posee diversidad de alojamientos. Incluso en el mes de agosto ya habían comenzado las reservas y es por eso que creemos que la temporada va a ser buena. Hay que ser prudentes con los valores que sugerimos y por eso pedimos que nos acompañen todos los operadores turísticos. Sabemos que hay mucha competencia con los países limítrofes pero la ciudad tiene su público cautivo y por eso no hay que defraudarlo con los precios. Hay que acompañar, ir en la misma línea porque si estamos razonables con los valores, podemos tener un muy buen verano. Si no, después no nos quejemos", sugirió Rossi.