El miércoles, la casa nominó y este jueves Furia usó su beneficio como líder de la semana y bajó a Bati y subió a Tato.



El martes, Furia, quien reingresó a Gran Hermano gracias al Golden Ticket, se convirtió en la nueva líder de la semana y no perdió tiempo en usar su poder: fulminó a Chiara Mancuso.



Furia explicó que Chiara ya estuvo varias veces nominada y prefirió no dar más detalles para no influir en el juego. Con esta movida, Chiara se suma a Papucho Di Lorenzo y Eugenia Ruiz en la placa de nominados.



Papucho fue sancionado por Big, mientras que Eugenia quedó en placa por una jugada de Luciana Martínez con el teléfono rojo.



Además, Bati hizo la espontánea y le dio 3 votos a Luz y 2 a Lucía, moviendo aún más el tablero de nominaciones.