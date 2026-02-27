El miércoles se había llevado adelante la primera gala de nominación, una instancia clave que empezó a marcar el rumbo del juego a pocos días del estreno. Debido a la gran cantidad de participantes, las nominaciones se realizaron durante el día y parte del proceso se emitió grabado, mientras que algunos jugadores votaron en vivo para completar la placa.

Ads

En ese momento, los nominados eran Carmina, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zili. Sin embargo, esta edición incorporó una novedad: la llamada “placa Generación Dorada”. Durante las primeras 24 horas el voto fue positivo y el público decidió quiénes merecían salir del riesgo.

Tras el cierre de esa instancia, Carmina, Manu y Pincoya fueron los tres más votados de manera positiva y lograron salir de placa. De esta forma, la placa negativa definitiva quedó conformada por Brian, Emanuel, Lucero, Sol y Zili.

Ads

Ahora el voto es negativo y el público deberá decidir quién abandona la casa el próximo lunes, en una semana que ya empezó a mostrar las primeras tensiones del reality.

Ads