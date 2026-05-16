Mar del Plata celebrará este lunes el Día Internacional de los Museos con una agenda de actividades abiertas al público en distintos espacios culturales de la ciudad. La propuesta, impulsada por el EMTURyC, incluirá visitas guiadas, experiencias educativas y recorridos especiales con entrada libre y gratuita en la mayoría de las sedes.

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Uno de los puntos de encuentro será el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, donde a las 11 se realizará una visita guiada para recorrer sus colecciones paleontológicas y biológicas.

También habrá actividades en Villa Mitre, sede del Archivo de la Memoria y Museo Histórico Municipal. Allí se desarrollará una visita guiada especial desde las 15 y el ingreso será gratuito durante toda la jornada.

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Por su parte, la Casa sobre el Arroyo sumará un horario especial de visita a las 15, además de los recorridos habituales de las 12 y las 14. En este caso, la actividad será gratuita pero requerirá inscripción previa a través de la página oficial del Municipio.

En la zona de Laguna de los Padres, el Museo Municipal José Hernández organizará desde las 10 un paseo histórico vinculado al paisaje y al entorno natural de la estancia.

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Otra de las propuestas se realizará en Casa Mores, donde a las 17 habrá una visita guiada dedicada a la vida y obra de Mariano Mores. Más tarde, el espacio recibirá a estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Almafuerte para una jornada técnica vinculada al montaje museístico.

En tanto, el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino desarrollará desde las 17 una actividad especial bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, con participación de artistas de la muestra “No tan distintos”.

Finalmente, Villa Victoria abrirá sus puertas de 15 a 20 para sumarse a la jornada cultural.