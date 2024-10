La investigación por el crimen del ex piloto de Turismo Carretera Carlos Garrido (66) comienza a tomar forma tras la prisión preventiva al casero Osvaldo Asebedo (35), el único sospechoso por el ataque ocurrido la noche del 29 de abril en Mar del Plata. La medida fue confirmada esta semana tras el pedido del fiscal Alejandro Pellegrinelli.

Desde el comienzo de la investigación, Asebedo fue mirado de reojo, pero siguió en libertad varios meses porque no había pruebas suficientes para detenerlo. Tiempo después, se supo que la ex pareja de Garrido, Rosana Beatríz Cardozo, estaba saliendo con el casero. Pero lograron acceder a mensajes de WhatsApp que están incorporados en la causa y que podrían complicar más la situación del casero.

El 14 de abril, Cardozo y Asebedo mantuvieron una charla donde hablaban de lo bien que la pasaron teniendo sexo la noche anterior. “Le dimos duro”, dice uno de los textos que le envió Cardozo, en un ida y vuelta de mensajes de características similares.

De manera repentina, luego de esos intercambios, la mujer dejó de contestarle y se sospecha que fue porque había vuelto con Garrido. Pese a no recibir respuestas, el casero seguía escribiéndole: “Qué feo que te hagan esto, saber que te ignoren de tal manera que te haga sentir una basura inservible, una persona que no vale nada”.

“¿Dónde quedaron todas esas promesas tuyas? Así me enamoraste y luego me tirás a la basura”, exclamó en el siguiente texto. Un dato no menor es que esos mensajes que Asebedo le envió a Cardozo fueron un día antes del crimen de Garrido.

“Por un corte en la mano no se va a desangrar, había cuatro gotas de sangre. Todo lo que dice es falso”, apuntó Diego. De la misma manera, detalló: “Mi papá se bajaba del auto y hacía cinco o seis pasos para ingresar a la casa. Lo matan antes de entrar y lo arrastran por la galería hasta llegar donde dejaba el auto. Asebedo estaba solo y no lo pudo subir al auto. La idea era quemarlo a mi papá dentro del vehículo”.

El parte policialdetalla que en la casa, que solo tiene una entrada y salida de autos, no había desorden y tampoco cámaras de seguridad. A simple vista, el cuerpo de la víctima no tenía ningún disparo ni tampoco heridas, aunque sí contaba con dos golpes en la cabeza. Mientras que su Citroën C4 Cactus fue encontrado quemado al día siguiente en un camino vecinal.

Según la fiscalía, Asebedo modificó la escena del crimen para no dejar evidencias: “Incendió el auto y se auto infringió lesiones, de manera tal que el hecho pareciera un robo del que también había sido víctima el imputado, procurando así su impunidad, dando aviso del hecho a las 22:30, cuando solicitó ayuda de un vecino que llamó al 911″. Las palabras que le dijo a ese vecino fueron: “Ayuda, me asaltaron, mi patrón está tirado en la galería, no me acuerdo de nada”.

Tras la prisión preventiva que fue dispuesta este miércoles por el Juez de Garantías Juan Tapia, la situación judicial del casero se ve cada vez más comprometida. Mientras se cierra la investigación en la Unidad Funcional de Instrucción N°5, seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, acusado de “homicidio agravado por alevosía”.

Fuente: TN