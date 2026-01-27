El mercado de pases de verano tuvo nuevamente a Emiliano Martínez en la vidriera. Al arquero campeón del mundo lo tienen en la mira, pero su valor es incalculable porque pesa más que el dinero. Eso lo sabe el Aston Villa, por eso jugó sus fichas para que no se vaya incluso después que el propio Dibu se despida y lo sigue reteniendo ante el interés del Inter de Milán.

Esa seguridad que tienen sus dirigentes, es la misma que desparrama el Dibu para defender su arco. Y el contagio llega como una ola hasta el otro marplatense que juega en el equipo, frente a la otra meta. Emiliano Buendía fue titular ayer, contra el Newcastle que juega en la Champions e invierte millones en su plantel y en 19 minutos de juego el ex Cadetes les anotó el primer tanto de la contienda.

Aston Villa ganó 2 a 0 de visitante y es escolta en la Premier League. Tiene los mismos 46 puntos que el Manchester City y quedaron a cuatro del Arsenal, que cedió ante el Manchester United de Lisandro Martínez. Mantienen por tercera temporada consecutiva la expectativa de meterse en zona de clasificación a Champions y pelear por algo más.

