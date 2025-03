La Liga de Voleibol Argentina ya tiene todo listo para la instancia de cuartos de final. Entre el 1 y el 4 de marzo, los ocho mejores equipos de la fase regular buscarán su pase a las semifinales en el Polideportivo “Braian Toledo” de Los Polvorines.

Dentro de los ocho equipos que lograron la clasificación hay protagonistas marplatenses que buscarán el pasaje a las semifinales. Algunos como parte de equipos candidatos y otros, buscando dar el batacazo.

El máximo candidato, una vez más es Ciudad Voley que se quedó con el puesto 1 de la clasificación previa y será el candidato al título esta temporada. En el equipo de Hernán Ferraro juega el marplatense Mauro Zelayeta que es uno de los principales anotadores del equipo y además, juega el central ex Once Unidos, Nahuel García.

El cruce de cuartos de final será ante Waiwen Voley Club que está haciendo un muy buen debut en la máxima categoría, con el protagonismo en cancha del marplatense Bautista Gazaba. Al igual que en su rival, hay otro jugador que pasó por las filas del club marplatense como Leonardo Herbsommer (mejor bloqueador de la fase regular).

Puede interesarte

Otro de los cruces será el San Lorenzo de Valentín Durdos (ex Once) ante Tucumán de Gimnasia en lo que se presupone el duelo más parejo de esta instancia teniendo en cuenta que se miden cuarto y quinto de la clasificación.

El segundo favorito, de acuerdo a lo hecho en la fase regular, es el CEF N° 5 de La Rioja que tendrá que medirse con Boca Juniors que en su regreso a la Liga Argentina se ubicó en el séptimo lugar.

Por último, Monteros Voley que fue tercero en la etapa regular se cruzará con el River de otro ex Once Unidos como Franco Ybars que tuvo un breve paso por la entidad marplatense.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS

Sábado 1 de marzo

12:00 - Tucumán de Gimnasia vs. San Lorenzo

15:00 - River Plate vs. Monteros Vóley

18:00 - Boca Juniors vs. CEF5 La Rioja

21:00 - Waiwen Vóley vs. Ciudad Vóley

Lunes 3 de marzo

12:00 - San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia

15:00 - Monteros Vóley vs. River Plate

18:00 - CEF5 La Rioja vs. Boca Juniors

21:00 - Ciudad Vóley vs. Waiwen Vóley

Martes 4 de marzo (en caso de ser necesarios y en horarios a confirmar)

San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia

Monteros Vóley vs. River Plate

CEF5 La Rioja vs. Boca Juniors

Ciudad Vóley vs. Waiwen Vóley