Para los Villanos, el equipo que es escolta en la Premier League y pisa fuerte en el torneo continental, la posibilidad en la fecha que cerraba la Fase Regular de la Europa League era la de terminar primero en la tabla. Sin embargo, con Buendía y Dibu Martínez de arranque, el Red Bull Salzburgo le complicó las cosas y se puso 2 a 0 de visitante.

Todo cambió en el segundo tiempo. El equipo de Unai Emery reaccionó de tal manera que se terminó imponiendo 3-2 al dar vuelta el marcador con goles de Rogers, Mings y Jimoh. De esta forma ganó y dejó felices a sus hinchas, a pesar de que también triunfó el Lyon y finalizó como líder. No obstante, ambos equipos definirán sus playoffs de local hasta la final del torneo, en cancha neutral.

Por otro lado, la Roma con Matías Soulé de titular debía asegurar su presencia en octavos de final, evitando así una ronda eliminatoria. Lo consiguió en Grecia al empatar 1 a 1 con el Panathinaikos. El gol del equipo de Atenas lo hizo Vicente Taborda, ex Boca y Platense en el fútbol de su país.

