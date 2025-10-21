En noviembre, el Final 8 que se jugará en Italia resolverá al campeón de la Copa Davis. La ensaladera que supo levantar Argentina en Croacia estará en disputa a pocos kilómetros. ¿Traerá otra vez la copa desde Europa?

Ads

El equipo nacional, que enfrentará a Alemania en la primera ronda (cuartos de final) dentro del formato de eliminatorias directas, estará integrado por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Zeballos y Andrés Molteni.

Los jugadores son los mismos que, capitaneados por Javier Frana, dejaron afuera a Países Bajos como visitantes, en Groningen. Ahora van por Alemania el 20 de noviembre. Cada serie se define al mejor de tres puntos: dos singles y un dobles. El que pase, va con el ganador de España vs. República Checa el sábado 22.

Ads

Puede interesarte

Ads