En un partido sin muchas llegadas, a San Isidro le alcanzó con un empate ante Kimberley, que por momentos pudo encontrar su juego y tuvo varias aproximaciones pero no marcó ningún gol. Un resultado que le permitió clasificar entre los ocho mejores gracias a la ventaja deportiva. El “Celeste”, con figuras como Roselli y Vedda, buscará seguir soñando con el título y en la próxima instancia visitará a Independiente.

El “Rojo”, gran protagonista de la fase de grupos, se impuso en el global frente a San Lorenzo. Aunque el visitante consiguió un empate, no le alcanzó para avanzar. Independiente, de gran año futbolístico, recibirá en cuartos de final a San Isidro.



Quien no pudo aprovechar la localía fue Cadetes, que tuvo una tarde para el olvido. Pese a contar con la ventaja del empate, cayó 0-3 frente a Quilmes, que plasmó su plan a la perfección. Con un gol tempranero, el “Cervecero” manejó el ritmo del juego y liquidó el partido ante un rival desesperado por revertir el resultado. Quilmes enfrentará en cuartos al campeón Atlético Mar del Plata.

El “Decano”, acostumbrado a aparecer en los momentos decisivos, superó a un duro San José. En un encuentro trabado y de pierna fuerte, el bicampeón encontró el gol sobre el final gracias a Vertiz, asegurando su lugar entre los ocho mejores.



Deportivo Norte, el mejor equipo de la fase regular, tuvo un fin de semana perfecto con doble competencia. El domingo venció como local a Villa Díaz Vélez con tantos de Marco Miori y Vicente Barberini. Y el sábado, con una gran actuación de Juan Segundo Rojas —autor de dos goles—, se impuso 3-1 ante Alvarado, que venía de clasificar de manera épica. El “Aurinegro”, firme candidato al título, recibirá en cuartos a Círculo Deportivo.

El conjunto de Otamendi no dejó dudas: Círculo Deportivo tuvo una gran tarde ante Argentinos del Sud, al que superó con claridad. Dos goles en menos de dos minutos marcaron el rumbo del partido. La jornada se completó con la expulsión de Fausto Cebada, apenas treinta segundos después de ingresar, por un codazo a Leguizamón.



River también aseguró su pase con autoridad. Derrotó a un Once Unidos diezmado, gracias a dos penales convertidos por su capitán Alves y otro tanto de Capitanio. En la próxima instancia, visitará a Banfield, que superó una difícil prueba ante su gente: pese a la expulsión de Zubillaga, una gran actuación de Lucas Leiva —autor de un doblete— le permitió avanzar.

De esta manera, los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera:

Independiente vs San Isidro

Atlético Mar del Plata vs Quilmes

Deportivo Norte vs Círculo Deportivo

Banfield vs River



Cabe recordar que, en esta instancia, la única ventaja para los mejores clasificados será la localía. En caso de empate, la serie se definirá desde el punto del penal.