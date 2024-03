El Torneo Local de Fútbol tendrá su cuarto capítulo este sábado antes del parate obligado por la disputa del clásico de la Primera Nacional entre Aldosivi y Alvarado que, por falta de efectivos policiales, no tendrá actividad.

En la Zona 1, Quilmes es el único puntero y también el que conserva el puntaje ideal. El “Cervecero” marplatense tendrá un partido en su casa frente a Círculo Deportivo de Otamendi para tratar de conservar el lugar de privilegio al que ha accedido.

Tiene tres equipos detrás con chances de alcanzarlo como Alvarado, Independiente y San José. El equipo de Osvaldo Nartallo recibirá en su Villa Deportiva a Atlético Mar del Plata, el “Rojo” será local ante Peñarol y “Sanjo” será anfitrión en la cancha de River y ante San Isidro.

En esta zona también se dará el regreso a su propia casa de General Urquiza que hace 26 años que no juega en su cancha y luego de un largo proceso para reacondicionarla, recibirá a Racing para marcar un hito en su historia institucional.

En la Zona 2, en tanto, Once Unidos es el único que ganó los tres partidos que disputó y tendrá una visita de riesgo nada menos que ante Kimberley; una prueba de fuego en esta altura de la temporada.

River es el único que está en condiciones de superarlo si resigna puntos pero antes deberá superar un duro cruce ante Nación como visitante este fin de semana. Quien será local está en la otra zona (es el duelo Interzonal) y pudo cosechar un sólo triunfo en los tres partidos con dos derrotas.

PROGRAMACIÓN - CUARTA FECHA - TORNEO “LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL”

SÁBADO 16 DE MARZO



Cancha: River – San José vs San Isidro

Sexta (12:45hs): Romero, Olivares y Foschi

Quinta (14:30hs): Foschi, Romero y Olivares

Primera (16:30hs): Mella, Foschi, Romero

Cancha: Independiente – Independiente vs Peñarol

Sexta (12:45hs): Randazzo, Sampietro y C. Martínez

Quinta (14:30hs): Sampietro, Randazzo y C. Martínez

Primera (16:30hs): Miranda, Sampietro y Randazzo

Cancha: General Urquiza – General Urquiza vs Racing

Sexta (12:45hs): Ferreyra, Pironi y Scuffi

Quinta (14:30hs): Scuffi,Ferrya Pironi

Primera (16:30hs): Contreras, Scuffi y Ferreyra

Cancha: Al Ver Verás – Al Ver Verás vs San Lorenzo

Sexta (12:45hs): Oliver, Brizuela y Luxen

Quinta (14:30hs): Luxen, Oliver y Brizuela

Primera (16:30hs): Debrina, Luxen y Oliver

Cancha: Quilmes – Quilmes vs Círculo

Sexta (12:45hs): Spognardi, S. Ruíz Díaz y Lunegro

Quinta (14:30hs): Lunegro, Spognardi y S. Ruíz Díaz

Primera (16:30hs): Funes, Lunegro y Spognardi

Cancha: Alvarado – Alvarado vs Mar del Plata

Sexta (12:45hs): Correa, Tua y Chávez

Quinta (14:30hs): Chávez, Correa y Tua

Primera (16:30hs): Millas, Chávez y Correa

Cancha: Talleres – Talleres vs Chapadmalal

Sexta (12:45hs): Montero, Torias y Núñez

Quinta (14:30hs): Núñez, Montero y Torias

Primera (16:30hs): Cajal, Núñez y Montero

Cancha: Libertad – Libertad vs Almagro Florida

Quinta (14:30hs): García, Chabert y Ordóñez

Primera (16:30hs): Llona, García y Chabert

Cancha: Mar del Plata – Kimberley vs Once Unidos

Sexta (12:45hs): García González, Cardozo y Gómez

Quinta (14:30hs): Gómez, García González y Cardozo

Primera (16:30hs): Nuesch, Gómez y García González

Cancha: San Lorenzo – Cadetes vs Deportivo Norte

Sexta (12:45hs): Bravo, Ramírez y Ghiglione

Quinta (14:30hs): Ghiglione, Bravo y Ramírez

Primera (16:30hs): Abboud, Ghiglione y Bravo

Cancha: Dvo. Norte – El Cañón vs Banfield

Sexta (12:45hs): Monsalves, Villaverde y Arrendazzi

Quinta (14:30hs): Arrendazzi, Monsalves y Villaverde

Primera (16:30hs): Baquero, Arrendazzi y Monsalves

Cancha: Nación – Nación vs River

Sexta (12:45hs): Melga, Alfonso y López

Quinta (14:30hs): López, Melga y Alfonso

Primera (16:30hs): Cingolani, López y Melga

Cancha: Boca - Boca vs Argentinos

Sexta (12:45hs): Gallo, Rodríguez y Costanzo

Quinta (14:30hs): Costanzo, Gallo y Rodríguez

Primera (16:30hs): C. Ruíz Díaz, Costanzo y Gallo