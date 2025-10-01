Deportistas de diferentes provincias argentinas confluyen, como es habitual, en las finales de los Juegos Evita que se desarrollan en Mar del Plata. Un total de 8.600 chicos y chicas menores de 17 años van por las medallas en sus disciplinas.



Las competencias se dividen en dos grupos de deportes: los convencionales y los adaptados. Un total de 36 disciplinas completarán una semana de acción en cuatro grandes sedes, además de los clubes (26 instituciones) que albergan determinados encuentros. En el CEF Nº1, el Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini, el Complejo Turístico de Punta Mogotes y la Playa Popular se desarrollan la mayoría de las competencias.



Competencias convencionales: atletismo, bádminton, básquet 3×3, BMX freestyle, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, freestyle, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball de playa, hockey 7, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha, natación, rugby 7, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóleibol y vóleibol de playa.

Competencias adaptadas: atletismo adaptado, básquet 3×3 adaptado, boccia, goalball, natación adaptada, tenis de mesa adaptado y vóleibol sentado.



Además, la presencia de trabajadores jerárquicos y colaboradores del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) junto a los embajadores Mauro Iglesias, Rocío Sánchez Moccia, Agostina Hein y Elian Larregina, motivan a los competidores de los Juegos Evita, quienes prueban su nivel y proyección dentro del deporte.

