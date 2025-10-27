Contra todos los pronósticos, La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en las elecciones legislativas bonaerenses, relegando al segundo puesto a Fuerza Patria, que venía de un triunfo contundente el pasado 7 de septiembre. La pérdida de más de 260 mil votos encendió las críticas internas y desató reclamos entre los jefes comunales del conurbano.

Ads

Uno de los primeros en romper el silencio fue Gastón Granados, actual intendente de Ezeiza e hijo del histórico dirigente Alejandro Granados, quien gobernó el distrito en ocho oportunidades. Desde el búnker de Fuerza Patria en el club Tristán Suárez, el joven mandatario fue tajante: “Este resultado es un mensaje para los dirigentes nacionales. Los intendentes somos los que tenemos los votos, los que representamos a la gente”.

De acuerdo con los datos del escrutinio provisorio, en Ezeiza el peronismo logró imponerse por seis puntos sobre La Libertad Avanza, aunque el triunfo no alcanzó para revertir el resultado provincial. Desde Quilmes, Mayra Mendoza también marcó posición: “El conurbano va a salvar a la patria”, afirmó, y respaldó la estrategia de Axel Kicillof al recordar que “Cristina tenía razón” con el desdoblamiento electoral.

Ads

Puede interesarte

Granados no fue el único en levantar la voz. Tiempo antes de los comicios, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ya había advertido sobre la falta de representatividad en las listas de Fuerza Patria. “El peronismo es mucho más que La Cámpora. No hay un solo intendente en las listas, y no puedo permitir que mi voz la lleve Grabois al Congreso”, expresó en una entrevista con FM Cielo.

El malestar de Gray fue tan profundo que terminó conformando su propio espacio, Unión Federal, con el que compitió como candidato a diputado nacional. Aunque su lista terminó quinta con el 1,76% de los votos, en su distrito cosechó más de 34 mil sufragios, quedando tercera con el 21,09%. Esa cantidad le hubiera bastado a Fuerza Patria para superar a La Libertad Avanza en Esteban Echeverría.

Ads

En la misma línea, Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social, también cuestionó la estrategia de su espacio. En diálogo con Infobae, sostuvo: “Se arman listas que responden más a las necesidades de algunos dirigentes que a una verdadera representación política. Está claro que un intendente hubiera hecho la diferencia”.