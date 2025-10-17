El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de Mar del Plata y la Fundación Médica firmaron un convenio de colaboración recíproca que garantiza atención médica ambulatoria gratuita a los niños y adolescentes que integran la Orquesta Infanto Juvenil del municipio.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del EMTURyC, Bernardo Martín, el presidente de la Fundación Médica, Fernando Mauricio Santomil, y el secretario Miguel Antonio Donato, y los servicios se brindarán en el Hospital Privado de Comunidad.

Mediante este convenio, la Fundación Médica ofrecerá consultas médicas programadas, estudios clínicos y atención en urgencias sin costo alguno para los beneficiarios. Todos los servicios se prestarán en la infraestructura del Hospital Privado de Comunidad, con el apoyo del plantel profesional de la Fundación.

Además, destacaron que el acuerdo no genera compromisos financieros para ninguna de las entidades firmantes, lo que facilita una colaboración fluida y sostenible.

Con esta iniciativa, tanto el EMTURyC como la Fundación Médica “reafirman su compromiso con la inclusión social, la cultura y la salud comunitaria”, contribuyendo conjuntamente “a elevar la calidad de vida de los niños y adolescentes marplatenses”, sostuvieron desde la Municipalidad a través de un comunicado.

